Феттель завершит карьеру в случае отказа «Мерседес»

Четырехкратный чемпион мира серии «Формулы-1» Себастьян Феттель, который после завершения текущего сезона покинет «Феррари», отказался от предложения «Макларен».
32-летний автогонщик ещё утром в среду был готов продолжить карьеру в команде Зака Брауна, однако после уточнения информации о строительстве машины, которая будет способна бороться за чемпионское звание, он принял иное решение. По информации Auto Bild, «Макларен» назвал срок в три года, что не устроило немецкого пилота.
Единственным местом продолжения карьеры Феттеля является «Мерседес», который пока не заключил новое соглашение ни с 35-летним Льюисом Хэмилтоном, ни с 30-летним Валттери Боттасом. Кроме того, издание уточняет, что если «Мерседес» откажется от Феттеля, немец завершит спортивную карьеру.
Ранее NEWS.ru писал, что «Макларен», в свою очередь, не хочет отпускать пилота Карлоса Сайнса, который согласовал двухлетний контракт с «Феррари».
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