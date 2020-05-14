«Макларен» хочет оставить Сайнса несмотря на финансовые проблемы команды

https://static.news.ru/photo/e3cca97c-95ac-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nph / Bratic via www.imago-image/Global Look Press

Команда «Макларен», выступающая в «Формуле-1», не хочет отпускать пилота Карлоса Сайнса, который согласовал двухлетний контракт с «Феррари».

Как сообщает Marca, «серебряные стрелы» готовы сделать более выгодное предложение 25-летнему автогонщику несмотря на финансовые трудности, в которых находится команда из-за пандемии коронавируса. Известно, что «Феррари» готовы подписать договор с испанцем с зарплатой в €6–7 млн в год.

Тем не менее, как продолжает издание, Сайнс не откажет «красной конюшне», так как долгое время мечтал за них выступать.

Ранее сообщалось, что Виталий Петров, первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата в качестве основного пилота в команде «Рено», считает, что о переходе и личности Сайнса пока рано говорить, писал NEWS.ru.