«Макларен» хочет оставить Сайнса несмотря на финансовые проблемы команды

Команда «Макларен», выступающая в «Формуле-1», не хочет отпускать пилота Карлоса Сайнса, который согласовал двухлетний контракт с «Феррари».
Как сообщает Marca, «серебряные стрелы» готовы сделать более выгодное предложение 25-летнему автогонщику несмотря на финансовые трудности, в которых находится команда из-за пандемии коронавируса. Известно, что «Феррари» готовы подписать договор с испанцем с зарплатой в €6–7 млн в год.
Тем не менее, как продолжает издание, Сайнс не откажет «красной конюшне», так как долгое время мечтал за них выступать.
Ранее сообщалось, что Виталий Петров, первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата в качестве основного пилота в команде «Рено», считает, что о переходе и личности Сайнса пока рано говорить, писал NEWS.ru.
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