Автоспорт

«Макларен» хочет оставить Сайнса несмотря на финансовые проблемы команды

09:22, 14 мая 2020
Фото: nph / Bratic via www.imago-image/Global Look Press

Команда «Макларен», выступающая в «Формуле-1», не хочет отпускать пилота Карлоса Сайнса, который согласовал двухлетний контракт с «Феррари».

Как сообщает Marca, «серебряные стрелы» готовы сделать более выгодное предложение 25-летнему автогонщику несмотря на финансовые трудности, в которых находится команда из-за пандемии коронавируса. Известно, что «Феррари» готовы подписать договор с испанцем с зарплатой в €67 млн в год.

Тем не менее, как продолжает издание, Сайнс не откажет «красной конюшне», так как долгое время мечтал за них выступать.

Ранее сообщалось, что Виталий Петров, первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата в качестве основного пилота в команде «Рено», считает, что о переходе и личности Сайнса пока рано говорить, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях