Ровно 70 лет назад, 13 мая 1950 года, состоялся первый в истории Гран-при «Формулы-1» в рамках чемпионата, который прошёл в Великобритании. Победу в первой официальной гонке одержал выступавший за «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина. Он же стал первым в истории чемпионом «Формулы-1». Первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата в качестве основного пилота в команде «Рено», в интервью NEWS.ru вспомнил эмоции, которые испытал, оказавшись на пьедестале Гран-при, а также поделился мнением об уходе четырёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Себастьяна Феттеля из «Феррари».

«Я просто любил собирать и разбирать машины»

— С чего началась ваша любовь к спорту?

— Я думаю, как у всех пацанов — просто любил собирать и разбирать машины.

— Если вспоминать самую первую гонку в компании, что вы чувствовали?

— Многие задают этот вопрос, но ответ очень сложно найти. Просто для попадания в «Формулу-1» любой пилот проходит ряд испытаний, и у тебя остаётся только концентрация и работа, понимание, что нужно делать. Есть, конечно, волнение перед самим стартом, но учитывая всю подготовку, которую ты проводишь на протяжении гоночного уик-энда и на базе команды со всей оравой в 800 человек, где на выезд приезжают 100 человек, то ты настолько заточен на свое мастерство, понимание, что необходимо делать, что без проблем и лишнего стресса выезжаешь на некий старт.

Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Если говорить о неудачах, как переживает эти моменты команда?

— Много неудач — одну или две взять тяжело, потому что в каждой ситуации есть некие проблемы, ошибки пилота или команды, различные столкновения. Всегда, в принципе, один и тот же исход — общение с командой после гонки, но если времени для обсуждения недостаточно и необходимо вернуться домой, то уже по возвращении на базу поднимаешь вопрос уик-эндов, устраиваешь «разбор полётов».

— Не возникало желания покинуть «Формулу»? Вообще уйти из автоспорта?

— Есть вещи, которые происходят независимо от тебя: нехватка скорости у машины, когда ты ничего не можешь сделать и просто надеешься на будущее, аварии не по твоей вине — злишься, но в то же время моментально успокаиваешься, понимаешь, что это спорт, нужно держать себя в руках и идти дальше, не останавливаться.

— Вы первый российский гонщик, который оказывался на подиуме Гран-при «Формулы-1». Какие ощущения вы испытали тогда? С чем их можно сравнить?

— Сложно сказать. Наверное, каждый человек по-своему переносит удачи. Для меня тот гоночный уик-энд прошёл как-то очень туманно, быстро и легко. Конечно, эмоции тех людей, которые искренне радовались за меня в тот день — и родители, и друзья, и близкие, те, кто звонил ночью, когда у них было раннее утро, — до сих пор остаются в сердце. Их тяжело передать или сказать, что это такое.

Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Виталий Петров (архивное фото) gy1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Не вижу смысла паниковать из-за увеличения количества аварий после возобновления чемпионата»

— Ряд болельщиков сейчас опасаются, что большая часть нынешнего сезона отменена или перенесена на неопределённый срок. А руководители команд, в свою очередь, беспокоятся, что отсутствие гоночной практики может спровоцировать аварии на старте. Что думаете? Вообще, было ли у вас в карьере такое, с чем мы столкнулись сейчас?

— Такого не припомню, но я думаю, что ничего не произойдёт. Когда пилоты приедут на гоночный уик-энд, в принципе, будет то же самое. Скорее, может что-то случиться не с первой, а со второй или третьей, когда все почувствуют уверенность и начнут больше атаковать, но, с другой стороны, они настоящие профессионалы, это их работа, все, кто находится на стартовой решётке, талантливые пилоты. Поэтому во время гоночного уик-энда они уже вкатятся как спортсмены, проедут определённое количество кругов, почувствуют машину. Так что не вижу признаков паники для этого. Это гонки. Будет авария, не будет — это дело случая.

— Вообще, есть какое-то определённое количество времени, чтобы пилот начал чувствовать себя достаточно натренированным?

— Есть, и мне кажется, что оно бесконечное, потому что с каждым днём, с каждым выездом на трассу, с каждым километром ты чувствуешь машину лучше и лучше. Когда я выступал, и у меня были проблемы в начале карьеры в виде разных фальстартов, папа говорил, что главное — это километры наката. Это актуально для любого рода деятельности. Например, когда жена готовит блюдо некоторое время, она на глаз уже понимает, сколько соли надо добавить, делает это автоматически. Поэтому чем больше накатанных километров, тем лучше ты чувствуешь машину, понимаешь, в какой момент и как правильно ей пользоваться. Совершенству нет предела.

Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Когда вы почувствовали машину? В какой момент пришло осознание — «да, я хорош»?

— Ну, такого не может быть, потому что с каждым выступлением ты стремишься действовать быстрее. Любой пилот один и тот же круг старается проехать за меньшее время. Каждый заезд, выезд, круг — это большой опыт, который только наращиваешь.

«Если бы сезон начался как обычно и Феттель показывал результаты, он сохранил бы своё место»

— Понятно, что сейчас нет возможности проводить Гран-при, поэтому было решено перенести это на виртуальные игры. Хорошая ли это идея, проводить такие онлайн-турниры, или пустая трата времени?

— Да нет, отлично, это же не на золото или кубок. Это компьютерная игра, которая требует такого же времени на подготовку. Если есть возможность как-то разнообразить жизнь, пока идёт перерыв, то почему нет?

себастьян Феттель HOCH ZWEI/Global Look Press

— В последнее время участились разговоры об уходе «Мерседеса» из «Формулы-1». Может ли нынешняя ситуация с вирусом подтолкнуть команду к этому решению? В конце концов, для болельщиков «Феррари» это решение стало бы настоящей радостью.

— Нет смысла об этом говорить, потому что я не знаю всех подробностей.

— Себастьян Феттель покинул «Феррари». Стала ли эта новость для вас сюрпризом?

— Или «Феррари» отказался от Феттеля? Это можно и так, и этак рассматривать, мы можем только гадать. Учитывая, что Феттель сам говорил, что количество денег не играло роли при принятии решения, а я верю ему больше, потому что ему всего хватает, и уйти от величайшей команды тоже не хотелось бы просто так, думаю, там были некоторые внутренние разногласия. Может быть, его не устроил контракт на год, может, ему поставили односторонние условия, или какие-то ещё ограничения, может, в соглашении было прописано, что если он не побеждает в первых трёх гонках, то его могут заменить. Ни один пилот не согласится на договор с подобными условиями. Многое может не зависеть от гонщика. Конечно, тревожные моменты между командой и Феттелем были и есть. Думаю, что и вирус повлиял, ведь можно было посмотреть, насколько он смог бы прибавить в этом сезоне, но так как всё отложилось, все находятся на нервах — и команда, и руководство, и пилоты, плюс проблемы с бюджетом, — всё это в совокупности привело к определённым решениям и выводам. Если бы сезон начался как обычно и Феттель показывал результаты, я думаю, вряд ли что-то подобное произошло. Он бы сохранил своё место в команде.

— Одним из главных кандидатов на его место в 2021 году называют Карлоса Сайнса, который пока не выиграл ни одной гонки. Насколько эффективная замена?

— Кого только не называли. Никто не знал, что «Мерседес» в своё время сделает выбор в пользу Валттери Боттаса, так что и тут говорить о Сайнсе тяжело. Время покажет, какой он гонщик.