Феттель заявил об отсутствии желания продолжать работать с «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира «Формулы-1» Cебастьян Феттель заявил, что уход из «Феррари» не связан с финансовыми вопросами.
Для того, чтобы добиться наилучших результатов в этом виде спорта, жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона, — приводит слова гонщика пресс-служба «Феррари».
Он отметил, что финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении.
Ранее «Феррари» объявила о расставании с пилотом Себастьяном Феттелем по окончании сезона-2020, писалNEWS.ru.
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