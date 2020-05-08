Риккьярдо: первая гонка «Формулы-1» в сезоне будет хаосом

Австралийский пилот французской команды «Рено» Дэниель Риккьярдо уверен, что первая гонка сезона 2020 года чемпионата «Формулы-1» станет хаосом.
Это будет форма хаоса, надеюсь, контролируемая. У нас есть пилоты, которые могут выступать на этом уровне адреналина, есть те, кто не может. Поэтому будут какие-то самоуверенные обгоны, какие-то ошибки, — цитирует Риккьярдо BBC.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отменили Гран-при Франции из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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