Риккьярдо: первая гонка «Формулы-1» в сезоне будет хаосом

Это будет форма хаоса, надеюсь, контролируемая. У нас есть пилоты, которые могут выступать на этом уровне адреналина, есть те, кто не может. Поэтому будут какие-то самоуверенные обгоны, какие-то ошибки, — цитирует Риккьярдо BBC.