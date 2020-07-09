«Ред Булл» опроверг слухи о приходе в команду Феттеля

https://static.news.ru/photo/ca8c7340-c1e7-11ea-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о переходе в команду «Формулы-1» «Ред Булл» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

У нас нет места для Феттеля. Место занято Албоном, и мы довольны им. Албон наполовину таец, а Red Bull — на 51% тайская компания, — цитирует Марко Аuto-motor-und-sport.de.

Он предложил Феттелю взять отпуск на год, чтобы посмотреть, как ему будет лучше: с семьёй или в автоспорте.

Накануне СМИ сообщали, что Феттель перейдёт в «Ред Булл» после завершения сезона-2020. При этом переходе российский пилот Даниил Квят лишится места в команде «Альфа Таури».

Ранее сообщалось, что Марко считает, что Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу». После завершения текущего сезона Феттель покинет «Феррари», однако автогонщик отказался от предложения о сотрудничестве с «Макларен». Также NEWS.ru писал, что стало известно, кто сменит Сайнса в «Макларене».