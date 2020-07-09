Даниил Квят покинет «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

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Директор по медиаправам «Формулы-1» Ян Холмс сообщил о запуске в России онлайн-сервиса на английском языке F1 TV, где пользователи могут следить за этапами и свежими новостями из мира «королевских гонок».

Мы рады сообщить о запуске в России сервиса F1 TV. Он откроет для поклонников скорости новые возможности в доступе к уникальному контенту, — цитирует Холмса пресс-служба телеканала «Матч ТВ». Также...