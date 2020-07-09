Даниил Квят покинет «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Четырехкратный чемпион мира серии «Формулы-1» Себастьян Феттель перейдёт в «Ред Булл» после завершения сезона-2020. При этом переходе российский пилот Даниил Квят лишится места в команде «Альфа Таури».
У меня есть конкретные доказательства, что Хельмут Марко получил от Дитриха Матешица задание вернуть Феттеля домой не позднее 2021 года. Александер Албон перейдёт в «Альфа Таури», Даниил Квят потеряет место в кокпите, — написал журналист Кристиан Нимерволь в своей колонке на сайте Motorsport-Total.
Ранее сообщалось, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпиона мира Себастьян Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу». После завершения текущего сезона Феттель покинет «Феррари», однако автогонщик отказался от предложения о сотрудничестве с «Макларен». Также NEWS.ru писал, что стало известно, кто сменит Сайнса в «Макларене».
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