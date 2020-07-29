Десятый этап «Формулы-2» пройдёт на «Сочи Автодром»

https://static.news.ru/photo/dddbba7a-d19e-11ea-9009-fa163e074e61_660.jpg Фото: sochiautodrom.ru

Десятый этап гоночной серии «Формула-2» сезона 2020 года пройдёт в России на «Сочи Автодром». Он состоится в рамках Гран-при России «Формулы-1» 24-27 сентября. Об этом сообщили в АНО «Росгонки».

Решение о подтверждении гонки поддержки «Формулы-2» на Гран-при России было весьма непростым вызовом. Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, — заявил глава организации Алексей Титов.

Он отметил, что в данной серии принимают участие три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман. У отечественных болельщиков появился шанс поддержать их наряду с Даниилом Квятом в «Ф-1», что сделает российский этап ярким и захватывающим.

Ранее NEWS.ru писал, что Шварцман стал победителем первой гонки третьего этапа серии «Формула-2» в Венгрии. Мазепин занял в состязании второе место. Маркелов сошёл с дистанции на четвёртом круг из-за аварии. До этого Шварцман выиграл первую гонку второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.