Жителей Пекина обязали сдавать тест на коронавирус для выезда из города

https://static.news.ru/photo/053d71aa-aff1-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Xin/Global Look Press

Замсекретаря правительства Пекина Чэнь Бэй рассказала о мерах борьбы с коронавирусом из-за новой вспышки. По её словам, жителей города обязали сдавать тест на COVID-19.

Это необходимо для выезда из китайской столицы, передаёт РИА Новости. При этом всем жителям рекомендовали не покидать город.

Без особой необходимости не нужно выезжать из Пекина, в случай особой необходимости необходим сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный за максимум за 7 дней до поездки, — сказала она.

Ранее Пекин перешёл на военное положение из-за вспышки коронавируса. После того как в Китае почти два месяца не находили новых заражённых, всего за пять дней в столице обнаружили более сотни случаев. Все они связаны с оптовым рынком продуктов. Китайские учёные предупреждают, что циркулирующий по Пекину вирус опаснее, чем найденный в Ухани: он гораздо заразнее.

11 районов китайской столицы были огорожены заборами 15 июня. Все их жители помещены на карантин, а обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом тоже нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели уже около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ. По данным на 16 июня, там зафиксировано 106 случаев COVID-19 — на 27 больше, чем днём ранее.

Исследователи заявляют, что новый вирус родом из Европы. Секвенирование генома вируса показало, что инфекция была занесена в страну людьми или через продукты из Европы. Вирусологи отмечают, что распространение эпидемии в Ухани началось в декабре, когда в стране преобладали низкие температуры. Новый вирус распространяется в условиях жары, что говорит о его живучести, писал NEWS.ru.