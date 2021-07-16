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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

15:39, 17 июля 2021
Фото: Muhammad Fauzy/Global Look Press
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает метеорологическое управление страны.

По имеющимся данным, землетрясение произошло в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. В этих районах ощущались подземные толчки до четырёх баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Глубина залегания очага не сообщается. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Угрозы цунами нет.

Ранее сообщалось, что на севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Никто не пострадал.

До этого сразу два землетрясения за час случились на Камчатке. По данным МЧС, в населённых пунктах землетрясения не ощущались. Жертв и разрушений также не было.

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