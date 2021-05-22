Хакеры совершили массовую кражу личных данных японцев

https://static.news.ru/photo/2f45acc0-bb16-11eb-a195-96000091f725_660.jpg Фото: Jinhee Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Личная информация 1,7 млн юзеров сервиса для знакомств Omiai в Японии украдена в результате противоправных подключений к серверам, передаёт телеканал NHK. По данным силовиков, с 20 по 26 апреля хакеры несколько раз атаковали приложение.

В результате манипуляций произошла утечка персональных данных: сканов и фотографий водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов, используемых компанией для идентификации возраста. Клиентами Omiai являются свыше 6 млн человек, оно является одним из наиболее востребованных в азиатской стране.

Позже NHK заявил, что свыше 27 тысяч единиц информации приложения купли-продажи Mercari также попали в Интернет. Злоумышленники похитили номера банковских счетов с именами владельцев тех, кто использовал сервис с августа 2013-го по январь 2014 года. Кроме того, преступники скачали данные виртуальных кошельков. Оператор Mercari пока не сообщал о нанесённом ущербе.

Накануне индийский национальный авиаперевозчик Air India заявил о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные 4,5 млн клиентов, в том числе паспортная информация и номера телефонов. Согласно релизу, опубликованному на сайте авиакомпании, злоумышленники завладели данным после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, которая занимается бронированием билетов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Соединённых Штатов предъявила обвинение в мошенничестве двум гражданам страны. Власти считают, что они украли больше 200 тысяч учётных записей на стриминговых сервисах Netflix, HBO Max и Spotify Premium.