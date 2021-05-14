Хакеры украли больше 200 тысяч аккаунтов на стриминговых сервисах

https://static.news.ru/photo/116c6736-b4cf-11eb-952b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Соединённых Штатов предъявила обвинение в мошенничестве двум гражданам странны. Власти считают, что они украли больше 200 тысяч учётных записей на стриминговых сервисах Netflix, HBO Max и Spotify Premium, передаёт The Verge.

Они владели сервисом AccountBot, который позволял получить доступ к оплаченной другими людьми подписке за значительно более низкую плату — от $1,79 (около 132 рублей) до $24,99 (около 1,8 тысячи рублей). Всего у них было примерно 52 тысячи клиентов.

По данным сотрудников правоохранительных органов, обвиняемые использовали для получения контроля за аккаунтами слитые данные из других сервисов. Они просто вводили те же логин и пароль в стриминговых сервисах и зачастую получали результат, так как люди использовали одну и ту же информацию на разных сайтах.

Ранее стало известно, что за 2020 год специалистам компании Apple удалось предотвратить мошеннические транзакции и уберечь пользователей от потери в общей сложности более $1,5 млрд. В компании рассказали, что за год эксперты компании предотвратили использование больше 3 млн краденых кредитных карт, а также заблокировали возможность повторной оплаты почти для миллиона аккаунтов.