Хакеры украли больше 200 тысяч аккаунтов на стриминговых сервисах

Прокуратура Соединённых Штатов предъявила обвинение в мошенничестве двум гражданам странны. Власти считают, что они украли больше 200 тысяч учётных записей на стриминговых сервисах Netflix, HBO Max и Spotify Premium, передаёт The Verge.
Они
По данным сотрудников правоохранительных органов, обвиняемые использовали для получения контроля за аккаунтами слитые данные из других сервисов. Они просто вводили те же логин и пароль в стриминговых сервисах и зачастую получали результат, так как люди использовали одну и ту же информацию на разных сайтах.
Ранее стало известно, что за 2020 год специалистам компании Apple удалось предотвратить мошеннические транзакции и уберечь пользователей от потери в общей сложности более $1,5 млрд. В компании рассказали, что за год эксперты компании предотвратили использование больше 3 млн краденых кредитных карт, а также заблокировали возможность повторной оплаты почти для миллиона аккаунтов.