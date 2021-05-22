Хакеры завладели данными 4,5 млн клиентов Air India

https://static.news.ru/photo/e84d2b76-bafd-11eb-9c72-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ludger via www.imago-images.de/Global Look Press

Индийский национальный авиаперевозчик Air India заявил о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные 4,5 млн клиентов, в том числе паспортная информация и номера телефонов.

Согласно релизу, опубликованному на сайте авиакомпании, злоумышленники завладели данным после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, которая занимается бронированием билетов и оказывает телекоммуникационные услуги.

Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, включая имя, дату рождения, контактную информацию, паспортные данные, информацию о билетах, данные о часто летающих пассажирах Star Alliance и Air India (данные о паролях не были затронуты), а также данные кредитных карт, — уточняется в релизе.

В настоящее время авиакомпания приняла все меры, чтобы обеспечить безопасность сведений. Утечку данных расследуют при участии сторонних специалистов. Эмитентам кредитных карт сообщили об инциденте.

В Air India также посоветовали клиентам сменить все пароли ради обеспечения сохранности личных данных.

Ранее сообщалось, что прокуратура Соединённых Штатов предъявила обвинение в мошенничестве двум гражданам страны. Власти считают, что они украли больше 200 тысяч учётных записей на стриминговых сервисах Netflix, HBO Max и Spotify Premium.