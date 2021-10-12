Новый премьер Японии распространил суверенитет страны на Курилы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занял свой пост только 4 октября, сделал громкое заявление по Курилам. Политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Об этом Кисида сказал в ходе дебатов в нижней палате парламента.

На северные территории (так в Японии называют Курилы. — NEWS.ru) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, — сказал японский премьер.

Он выразил настойчивое желание разрешить проблему принадлежности островов и готов упорно вести переговоры с РФ, опираясь на те договорённости, которые ранее уже были достигнуты.

4 октября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В новый состав из старого кабинета вошли только три министра: главы МИД, Минобороны и занимавший пост министра науки и образования Коити Хагиуда.