10 августа 2025 в 09:28

Япония потеряла второго боксера за двое суток

WBA: боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с Едзи Сайто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональный боксер из Японии Хиромаса Уракава умер после боя с соотечественником Едзи Сайто, сообщили представители Всемирной боксерской ассоциации (WBA) на официальной странице в социальной сети X. Это второй смертельный случай среди боксеров в стране за последние 48 часов. Ранее на том же турнире, где выступал Уракава, от полученных повреждений погиб Сигетоси Котари.

WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио, — говорится в сообщении.

Ранее 28-летний японский боксер Сигетоси Котари скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время профессионального боя. Инцидент произошел после 12-раундового поединка с Ямато Хатой 2 августа, который завершился ничьей. После матча у спортсмена обнаружили кровоизлияние в мозг. Врачи экстренно провели краниотомию — хирургическое вмешательство по удалению части черепной кости для нормализации внутричерепного давления. Однако спасти жизнь боксера не удалось.

бокс
Япония
спортсмены
смерти
