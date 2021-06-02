Япония направила протест России после задержания судна

https://static.news.ru/photo/db6fec9e-c3a5-11eb-ad18-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Власти Японии направили официальный протест России после того, как отечественные пограничники задержали японские корабли. Об этом в среду, 2 июня, передаёт Hokkaido Shimbun

Инцидент произошёл у берегов Южных Курил, а именно — неподалёку от острова Кунашир. По информации японского Министерства иностранных дел, два азиатских судна вели промысел. В определённый момент к ним подошли российские пограничники и потребовали предъявить документы. Проверка выявила ряд нарушений. В итоге сотрудники ФСБ заявили, что японцы должны заплатить штраф на месте.

Размер штрафа и подробности о нарушениях неизвестны. В японском МИД назвали действия российской стороны неприемлемыми.

Предыдущий российско-японский инцидент произошёл 26 мая. Российский корабль «Амур» шёл из Корсакова в порт Момбецу на остров Хоккайдо. В 23 километрах от порта произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате столкновения японское судно перевернулось. Пять членов экипажа были спасены экипажем «Амура». Тем не менее позднее была подтверждена смерть трёх японских моряков, находившихся без сознания.

Со стороны россиян никто не пострадал. Члены экипажа не арестованы. Капитан корабля на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.