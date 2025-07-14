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14 июля 2025 в 14:14

Гособвинение запросило 18 лет лишения свободы для известного писателя

РИА Новости: гособвинение запросило писателю Акунину 18 лет лишения свободы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гособвинение запросило для писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 18 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде, его обвинили в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Прошу признать Чхартишвили Григория Шалвовича виновным <…> назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, — сказала прокурор.

Ранее писателя признали виновным в нарушении правил деятельности иностранного агента. Таганский суд Москвы назначил ему административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

До этого Акунин заявлял, что не хотел бы вернуться в Россию. Писатель назвал ее предпоследней страной, где хотел бы оказаться. Последняя, по его словам, — это Северная Корея.

В августе 2024 года Акунину назначили штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей.

Борис Акунин
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Россия
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