Японцы обсудили возможность вхождения Курил в состав Японии

https://static.news.ru/photo/94fede32-da8a-11ea-853c-fa163e074e61_660.jpg Фото: VolensNolens /pixabay.com

Пользователи портала Yahoo News Japan обсудили вероятность вхождения Курильских островов в состав Японии.

Дискуссия развернулась на фоне намерения администрации Хоккайдо наладить «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей «северных территорий» (Итуруп, Кунашир, Шикотан и ещё группа необитаемых островов), сообщает «Газета.ru».

Мнения пользователей разделились. Одни признали, что Курилы никогда не войдут в состав Японии. Другие участники обсуждения призвали «сделать всё возможное», чтобы Курилы стали японскими. А некоторые пользователи сообщили, что Курилы могли бы войти в состав Японии, если бы не действия японских властей, они назвали политику премьер-министра Синдзо Абэ «полным провалом».

Часть пользователей отметили, что в стране есть и другие внутренние проблемы помимо вопроса о Курилах.

Как писал NEWS.ru ранее, японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония в скором будущем могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Он пояснил, что это связано с поправками к российскому законодательству по территориальной целостности.