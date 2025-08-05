Мужчина принудил возлюбленную к занятию проституцией ради свадьбы

В Индонезии возбуждено уголовное дело против 26-летнего мужчины из города Чикаранг, который систематически принуждал свою невесту к занятию проституцией, сообщает Wahana News. Обвиняемый 17 раз заставлял девушку вступать в интимные отношения с незнакомцами, оправдывая это необходимостью сбора средств на их совместную свадьбу.

По данным следствия, злоумышленник не только организовал незаконную деятельность, но и регулярно подвергал жертву психологическому и физическому насилию. Девушка длительное время терпела издевательства, но в конечном счете обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали в частном доме, где он сдался без сопротивления. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что находил клиентов через мобильное приложение, получая за каждую встречу по 500 тысяч индонезийских рупий (примерно 2400 рублей).

Ранее в Таиланде местная жительница вовлекла свою 11-летнюю дочь в проституцию для получения средств на наркотики и погашение долгов. Соучастницей преступления стала сестра женщины, организовавшая две встречи девочки с 50-летним мужчиной. О произошедшем стало известно отцу пострадавшей.