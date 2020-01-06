Эпидемиологи выяснили, что стало причиной вспышки пневмонии в городе Ухань, провинции Хубэй, в Центральном Китае. Возбудителем пневмонии стал новый вид коронавируса. Об этом
В результате лабораторных исследований был найден новый вид коронавируса, удалось установить весь его геном. При помощи нуклеинового анализа подтверждено 15 случаев заражения новым видом коронавируса, у одного из инфицированных удалось выделить образец вируса, морфология которого была подтверждена электронным микроскопом, — привели сообщение в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, у заболевших была температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии. В больницы поступали пациенты от трёх до 61 года. Они были помещены в карантин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен