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Ещё восемь человек госпитализированы в Гонконге с симптомами неизвестной формы пневмонии. Все пациенты за последние две недели побывали в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка инфекции.

Заболевшие в возрасте от трёх лет до 61 года были доставлены в больницы с температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии. Пациенты говорят, что не посещали во время поездки рынок свежих...