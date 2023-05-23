Востоковед рассказал о важных союзниках Эрдогана на президентских выборах Востоковед Стародубцев рассказал о поддержке Эрдогана турецкими силовиками

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

В условиях роста внутриполитической напряженности в Турции в связи с президентскими выборами силовики поддерживают действующего главу государства, считает востоковед Иван Стародубцев. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул, что напряжение в турецком обществе сегодня является максимальным за последние 20 лет и не последнюю роль в этом играет сильное давление Запада на общественное мнение в стране. В этой ситуации эксперт особо оценил активность главы МВД Турции в поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МВД Сулейман Сойлу каждый день выступает в прямом эфире с интервью, говоря что-то о Западе. То есть МВД четко обозначает позицию Турции. <...> Он обращается не только к Западу, я полагаю, он обращается и к внутритурецкой аудитории Запада — тем коллаборантам или интересантам того, чтобы Эрдоган ушел, — высказал мнение аналитик.

Он признал, что Запад пытается влиять на события в Турции с помощью различных некоммерческих организаций и фондов, куда через посольство США и миссию НАТО идет постоянный кадровый набор. Эксперт указал на уязвимость Турции изнутри в этом смысле, поэтому неслучайно, что МВД говорит: «Я с Эрдоганом».

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил о возросших шансах Эрдогана на победу в президентских выборах после того, как кандидат от политического блока «Ата» Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за действующего главу государства.