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Восемь военных погибли при атаке талибов на КПП в Афганистане

08:19, 29 июля 2021
Восемь военных погибли при атаке талибов на КПП в Афганистане Фото: Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press
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Восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны. Они стали жертвами ночной атаки боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) на КПП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Афганистана.

Совершено нападение на контрольно-пропускной пункт в районе Кузбахар на востоке провинции Нангархар, в результате восемь военных погибли, ещё трое пострадали, — уточнил собеседник агентства.

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. Талибы после взятия под контроль значительных сельских территорий начали наступление на крупные города.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности Вашингтона продвижением талибов в Афганистане. Он отметил, что под сомнение ставятся их намерения для страны в целом, поскольку талибы продвигаются в районные центры и создают угрозы столицам провинций.

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