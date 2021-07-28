Восемь военных погибли при атаке талибов на КПП в Афганистане

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Олимпийский Токио второй день подряд обновил антирекорд по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 3177 новых случаев, говорится в статистике администрации города.

Больше всего заражений фиксируется в возрастной группе от 20 до 30 лет — 1078 новых случаев. В целом на жителей Токио старше 65 лет приходится 95% случаев инфицирования. В тяжёлом...