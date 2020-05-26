Власти Японии намерены отказаться от китайских устройств в госорганизациях

https://static.news.ru/photo/e0384446-9fda-11ea-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Правительство Японии откажется от техники, которая была произведена в КНР, в более чем 200 государственных организациях страны, а также тех, которые используют персональные данные граждан Японии.

Японские СМИ поясняют, что решение связано с закупочными ценами на электронное оборудование КНР, а также направлено на улучшение безопасности средств связи, личных данных японцев и защиты от кибератак.

Отмечается, что правительство Японии более всего обеспокоено за сохранность личной информации жителей страны. Так, в 2015 году из-за крупной кибератаки на Пенсионный фонд были похищены данные более 1 млн японцев, сообщает ТАСС.

Новые требования к закупкам вступят в силу уже с начала июня 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, США обвинили китайскую компанию Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они позволяют получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.