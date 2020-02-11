https://static.news.ru/photo/46846198-4d75-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной и личной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру, — заявил в интервью The Wall Street Journal советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Начальник службы безопасности Huawei Энди Перди в комментарии The Verge отверг обвинения, заявив, что компания никогда не обращалась неправильно с информацией о клиентах.

США придерживаются этой позиции, и я думаю, что это на самом деле вызвано геополитической ситуацией между Китаем и Соединёнными Штатами. США не хотят учитывать факты и доказательства, и они собираются сделать всё возможное, чтобы воспрепятствовать нашей возможности предоставлять продукты для сетей связи по всему миру, — считает Перди.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры, писал NEWS.ru.