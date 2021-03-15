Украину призвали не политизировать отношения Китая с Крымом

https://static.news.ru/photo/a4e1b044-857b-11eb-9a2c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украине нельзя политизировать коммерческие отношения китайских компаний с Крымом. Азиатские фирмы взаимодействуют с полуостровом в соответствии с рыночными принципами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит представительной делегации в Крым является ответом Китая на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич». По словам Рабиновича, в КНР долго сохраняли нейтралитет по Крыму. Однако в момент «передумали» и отправили на полуостров представительную комиссию. Делегация прибыла в Крым на прошлой неделе.

Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере, — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пекин ответит на санкции, введённые украинскими властями в отношении компаний и гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций фирмы «Мотор Сич». Об этом пишут эксперты китайского издания «Хуанцю шибао». Пекин, несмотря на хорошие отношения между странами, может ввести ответные санкции.