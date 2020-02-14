https://static.news.ru/photo/3c43a710-4fec-11ea-a104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские власти продолжают принимать меры, направленные на повышение безопасности в связи со вспышкой коронавируса. В частности, используемые в обращении банкноты изымаются и отправляются на двухнедельный карантин и на дезинфекцию.

В целях предотвращения дефицита наличных Народный банк Китая организовал распределение по всей стране новых купюр на общую сумму примерно в 600 млрд юаней. Замглавы регулятора Фань Ифэй отметил, что работа с новыми банкнотами повысила чувство защищённости сотрудников банков и других учреждений, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Китая Ван И заявил о скорой победе над коронавирусом. Он также поблагодарил другие страны, включая Россию, за помощь в борьбе с эпидемией.