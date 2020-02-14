Китайские власти продолжают принимать меры, направленные на повышение безопасности в связи со вспышкой коронавируса. В частности, используемые в обращении банкноты изымаются и отправляются на двухнедельный карантин и на дезинфекцию.
В целях предотвращения дефицита наличных Народный банк Китая организовал распределение по всей стране новых купюр на общую сумму примерно в 600 млрд юаней. Замглавы регулятора Фань Ифэй отметил, что работа с новыми банкнотами повысила чувство защищённости сотрудников банков и других учреждений,
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Китая Ван И заявил о скорой победе над коронавирусом. Он также поблагодарил другие страны, включая Россию, за помощь в борьбе с эпидемией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен