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Власти китайской провинции Хубэй скрыли часть случаев COVID-19

21:10, 01 декабря 2020 29
Фото: Cheng Min/Global Look Press

Власти провинции Хубэй (Китай), откуда началось распространение коронавируса по планете, зимой не сообщили о части случаев заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции, оказавшиеся в распоряжении CNN. 10 февраля региональные власти представили общественности данные о 3,9 тысячи случаев, тогда как внутренние документы указывают, что их было на 50% больше.

Опубликованная информация не включала случаи заражения, выявленные клиническим путём. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В дальнейшем Китай стал подсчитывать все случаи.

Документы также показывают расхождения в статистике летальных исходов. Общее число погибших в Хубэе по состоянию на 7 марта официально составляло 2986, а в докладе для служебного пользования приводятся данные о 3256 умерших.

Кроме того, в декабре 2019 года в провинции произошла вспышка гриппа, которая по числу заболевших в 20 раз превысила показатель вспышки 2019 года. Документы не связывают распространение гриппа с коронавирусом, однако журналисты считают, что эта ситуация указывает на избирательный подход китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации.

Пекин неоднократно заявлял, что информация о COVID-19 публиковалась своевременно и прозрачно. В свою очередь президент США Дональд Трамп несколько раз обвинял Китай в распространении болезни и в манипуляциях со статистикой.

В КНР с начала пандемии заразились более 86 тысяч человек, около 4,6 тысячи больных скончались.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал перенимать китайский опыт при выявлении бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, передавал NEWS.ru.

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