Власти китайской провинции Хубэй скрыли часть случаев COVID-19

Власти провинции Хубэй (Китай), откуда началось распространение коронавируса по планете, зимой не сообщили о части случаев заражения COVID-19.
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Опубликованная информация не включала случаи заражения, выявленные клиническим путём. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В дальнейшем Китай стал подсчитывать все случаи.
Документы также показывают расхождения в статистике летальных исходов. Общее число погибших в Хубэе по состоянию на 7 марта официально составляло 2986, а в докладе для служебного пользования приводятся данные о 3256 умерших.
Кроме того, в декабре 2019 года в провинции произошла вспышка гриппа, которая по числу заболевших в 20 раз превысила показатель вспышки 2019 года. Документы не связывают распространение гриппа с коронавирусом, однако журналисты считают, что эта ситуация указывает на избирательный подход китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации.
Пекин неоднократно заявлял, что информация о COVID-19 публиковалась своевременно и прозрачно. В свою очередь президент США Дональд Трамп несколько раз обвинял Китай в распространении болезни и в манипуляциях со статистикой.
В КНР с начала пандемии заразились более 86 тысяч человек, около 4,6 тысячи больных скончались.
Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал перенимать китайский опыт при выявлении бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, передавал NEWS.ru.