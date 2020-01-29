https://static.news.ru/photo/6a23c1e2-4263-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yue Tongshe/Global Look Press

Вьетнам с 28 января временно прекратил приём туристических групп из КНР из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент туризма крупнейшей курортной вьетнамской провинции Кханьхоа.

Всем туристическим фирмам запретили оказывать любые услуги, связанные с приемом новых тургрупп из Китая. Сейчас на территории провинции остаются несколько групп, прибывших в провинцию до 27 января.

По последним данным, во Вьетнаме зафиксировано два заболевших новым типом коронавируса. Оба — граждане КНР, один из которых прибыл в страну в качестве туриста из китайского Уханя.

Ранее NEWS.ru сообщал о временном прекращении приёма туристов из Китая в России. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, на такой мере настояли сами китайские власти. Ожидается, что ограничения продлятся до конца февраля, когда эпидемиологическая ситуация может прийти в норму.