Великобритания временно закрыла посольство в КНДР и эвакуировала дипломатов

Решение было принято из-за жёстких мер контроля, установленных на границах Северной Кореи для предотвращения распространения коронавируса. Ограничения на въезд сделали невозможными смену штата и поддержание работы посольства, заявил дипломат.

The #BritishEmbassy in #Pyongyang closed temporarily on 27 May 2020 and all diplomatic staff have left the #DPRK for the time being. If you need consular assistance call (+44) (0)207 008 1500 #NorthKorea