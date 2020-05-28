Великобритания временно закрыла посольство в КНДР и эвакуировала дипломатов

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Великобритания 27 мая временно закрыла своё посольство в Пхеньяне и эвакуировала из КНДР всех дипломатов. Об этом заявил глава дипмиссии Колин Крукс.

Решение было принято из-за жёстких мер контроля, установленных на границах Северной Кореи для предотвращения распространения коронавируса. Ограничения на въезд сделали невозможными смену штата и поддержание работы посольства, заявил дипломат.

The #BritishEmbassy in #Pyongyang closed temporarily on 27 May 2020 and all diplomatic staff have left the #DPRK for the time being. If you need consular assistance call (+44) (0)207 008 1500 #NorthKorea — Colin Crooks (@ColinCrooks1) May 27, 2020

В британском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Лондон намерен поддерживать дипломатические отношения с КНДР и будет стремиться восстановить присутствие работников посольства в Пхеньяне, как только это станет возможно, передаёт France Presse.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что на фоне пандемии COVID-19 в Северной Корее может возникнуть нехватка продовольствия и начаться голод, писал NEWS.ru.