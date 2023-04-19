В зоопарке Таиланда умерла большая панда Линь Хуэй

Фото: Wang Teng/XinHua/Global Look Press

Панда Линь Хуэй

В зоопарке в Чиангмае умерла большая панда по имени Линь Хуэй. Это была последняя представительница этого вида животных в Таиланде. Перед смертью из носа у панды пошла кровь. Точную причину смерти животного установят ветеринары, которые прилетят из Китая, сообщает «Москва 24».

Как уточняет издание, животному был 21 год. Продолжительность жизни больших панд в среднем составляет от 15 до 20 лет. В сентябре 2019 умер самец Чуан Чуан, который проживал в одном вольере с Линь Хуэй. Он был передан Таиланду в качестве подарка из Китая для укрепления взаимоотношений между государствами.

У панд осталось потомство, самка Линь Бин. Она родилась в 2009 году в Таиланде, а спустя два года была возвращена на родину отца, в Китай.

В японском зоопарке Adventure World в поселке Сирахама умерли два льва. Непосредственной причиной смерти животных стала пневмония, но образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на COVID-19. Два смотрителя заразились коронавирусом примерно в одно и то же время, и считается, что вирус передался от них львам.

В конце февраля панду Сян-Сян отправили из Токио в Китай в рамках всемирной программы по сохранению этого представителя семейства медвежьих. КНР отправляет панд в другие страны, но сохраняет за собой право собственности и на них, и на рожденных ими детенышей.