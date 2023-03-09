Два льва умерли от коронавируса в японском зоопарке The Japan News: в японском зоопарке десять львов заразились коронавирусом от сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два льва умерли в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахама, передает The Japan News со ссылкой на администрацию парка. Считается, что это первый случай заражения среди животных зоопарка в Японии.

Известно, что два льва были заражены в начале января. 19-летний самец умер 9 января, а 21-летняя самка — через три дня. Непосредственной причиной смерти стала пневмония, но образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на COVID-19.

С 3 января у обоих животных появились насморк, кашель и потеря аппетита. Два смотрителя заразились коронавирусом примерно в одно и то же время, и считается, что вирус передался от них львам.

У восьми других львов в учреждении проявились такие симптомы, как кашель, но сейчас они выздоравливают.

Ранее бывший министр здравоохранения Великобритании Джеймс Бетелл рассказал, что в начале пандемии коронавируса в Лондоне всерьез обсуждался вариант уничтожения всех домашних кошек в стране. В то время было неясно, переносят ли животные новый вирус.

Итальянские ученые из Университета Бари Никола Декаро утверждали, что заболевание коронавирусом у животных не такое уж редкое явление. Они проанализировали биоматериал шести тысяч животных. В организме 3,4% собак и 4% кошек были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции.