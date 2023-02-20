Панду Сян-Сян из токийского зоопарка перевезут в Китай

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Панда Сян-Сян

Жители Токио прощаются с пандой Сян-Сян, которая отправляется в Китай в рамках всемирной программы по сохранению этого представителя семейства медвежьих, передает ОТР. Жители японской столицы очень огорчены этим и прощаются с любимым животным, которое родилось и выросло в токийском зоопарке Уэно.

Издание уточнило, что родители панды Сян-Сян останутся в Токио вместе с двумя другими своими детенышами.

Ранее в Сети появилось видео того, как панда Диндин в Московском зоопарке радуется снегу.

До этого зоопарк Калгари решил вернуть в Китай двух больших панд, которые должны были находиться в Канаде по международной программе до 2023 года. Причиной стала нехватка бамбука, связанная с перебоями в поставках из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Руководство зоопарка посчитало, что в случае второй волны инфекции ситуация с пропитанием для животных может усугубиться.

Позднее президент России Владимир Путин пообещал, что поможет тульскому мальчику, который очень хочет встретиться с настоящей пандой. Во время онлайн-встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» главе государства зачитали желание 10-летнего Саши Калязникова из Тульской области. Он очень хочет встретиться с пандой и обнять её.