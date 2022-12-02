В Японии заявили об отсутствии условий для обсуждения мирного договора с РФ Премьер Японии Кисида: пока не видно условий для обсуждения мирного договора с Россией

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пока не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Отношения с соседней страной он назвал крайне сложными, выступая в парламенте, сообщает ТАСС.

Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ, — подчеркнул японский премьер.

Он добавил, что в Токио останутся верны курсу на решение с Москвой территориального вопроса и заключению мирного договора.

Ранее издание Yomiuri сообщило, что правительство Японии приступило к обсуждению с правящей партийной коалицией возможностей повышения общих среднесрочных бюджетных расходов на оборону. Предполагается поднять отметку расходов на уровень более 40 трлн иен ($287,5 млрд). В Японии считают, что подобная сумма позволит показать твердое намерение Токио укрепить оборонный потенциал страны.