Власти Японии решили повысить расходы на оборону Yomiuri: власти Японии могут повысить среднесрочные расходы на оборону до $287 млрд

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Правительство Японии приступило к обсуждению с правящей партийной коалицией возможностей повышения общих среднесрочных бюджетных расходов на оборону. Об этом сообщает издание Yomiuri со ссылкой на информированные источники. Предполагается поднять отметку расходов на уровень более 40 трлн иен ($287,5 млрд).

В настоящее время среднесрочный бюджет расходов на оборону составляет 27,47 трлн иен ($197,45 млрд). Для повышения обороноспособности страны Минобороны предложило увеличить расходы до 48 трлн иен ($345,01 млрд), однако Минфин счел наиболее рациональной сумму в 35 трлн иен ($251,57 млрд).

Издание пишет, что внутри правящей Либерально-демократической партии доминирует мнение, что общие бюджетные расходы на оборону до 2027 года должны находиться на уровне не ниже 40 трлн иен. В партии считают, что подобная сумма позволит показать твердое намерение Токио укрепить оборонный потенциал страны.

До конца 2022 года власти страны должны представить три обновленных документа в сфере обороны — стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

Ранее газета Mainichi сообщала, что правительство Японии в настоящее время изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров, а также последующее поэтапное их размещение в разных частях страны, включая Хоккайдо.

Кроме того, стало известно, что Япония занимается разработкой стратегии по нанесению ответных ударов по базам противника совместно с США. По данным СМИ, такой план Токио рассматривает на случай нападения со стороны.