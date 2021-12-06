В Японии заявили о намерении всесторонне развивать отношения с Россией

Япония будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией в рамках решения территориальной проблемы с Курилами и заключения мирного договора, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, в отношениях со своими соседями Токио будет продвигать твёрдую дипломатию, основанную на национальных интересах и направленную на поддержание мира в регионе, передаёт ТАСС.

С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, — отметил он.

Ранее Кисида заявил, что решение вопроса о заключении мирного договора с Россией является борьбой со временем. Как пояснил политик, базовой позицией Токио является разрешение вопроса вокруг южных островов Курильской гряды, которые в Японии называют Северными территориями, и заключение мирного договора.

Россия и Япония уже много десятилетий ведут консультации для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого являются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. В частности, Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.