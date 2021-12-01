Премьер Японии оценил возможность заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл встречу с руководством города Немуро северной префектуры Хоккайдо, на которой обсудил проблему отсутствия мирного договора с Россией. По его словам, решение данного вопроса является борьбой со временем, сообщает РИА Новости.

Политик пояснил , что базовой позицией Токио является разрешение вопроса вокруг южных островов Курильской гряды, которые в Японии называют Северными территориями, и заключение мирного договора.

И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить её на плечи последующих поколений, — подчеркнул Кисида.

Он добавил, что сожалеет о не разрешённых до сих пор ключевых вопросах.

После того, как я занял пост премьер-министра, я немедленно провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Среди прочего было выражено единое мнение относительно того, что стороны должны серьёзно заниматься решением данной проблемы на основании имеющихся соглашений, в том числе того, что было достигнуто в Сингапуре в 2018 году, — заключил премьер.

Ранее стало известно, что в ноябре подобную точку зрения выразил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси. Он заявил, что Япония хочет решить вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с Россией. По его словам, японская сторона будет работать над этим.