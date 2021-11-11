Япония выразила желание решить вопрос о принадлежности Курил

Япония хочет решить вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с Россией, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси. По его словам, японская сторона будет работать над этим.

Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырёх островов и заключить мирный договор, — сказал Хаяси на пресс-конференции.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с РФ нельзя перекладывать на будущие поколения. Он добавил, что японское правительство будет и впредь работать над урегулированием на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договорённости, достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.