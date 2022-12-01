В Японии заявили о «беспрецедентном» решении в отношении США Shūkan Gendai: Япония отказалась сотрудничать с США в разработке нового истребителя

Фото: Cpl. Jackson Ricker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя. Токио пошел на такой шаг, поскольку американская Lockheed Martin не захотела делиться передовыми технологиями, сообщает Shūkan Gendai.

Издание отмечает, что военное ведомство Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, а учитывая, что японские истребители всегда либо производились в США, либо разрабатывались совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация».

По словам источника издания в Минобороны Японии, американская корпорация Lockheed Martin не захотела делиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом компания BAE Systems из Великобритании, напротив, пообещала «полную прозрачность».

Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией, — подчеркивается в публикации.

В издании добавили, что теперь Японию ожидают «новые вызовы», а перспективы проекта пока остаются туманными.

Ранее глава оборонной компании Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что планируется увеличение производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вместо нынешних 60 пусковых установок в год производство возрастет до 96, отметил он на встрече с инвесторами.