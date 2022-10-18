В Lockheed Martin намерены увеличить производство HIMARS Компания Lockheed Martin увеличит производство HIMARS до 96 комплексов в год

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Глава американской оборонной компании Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что планируется увеличение производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вместо нынешних 60 пусковых установок в год производство возрастет до 96, отметил он на встрече с инвесторами, сообщает РИА Новости.

Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год, — пояснил Тайклет.

Также в Lockheed Martin намерены инвестировать в мощности для производства истребителей F-35 и ПЗРК Javelin.

Чистая прибыль компании в июле — сентябре 2022 года увеличилась до почти $1,8 млрд по сравнению с $614 млн, полученными в прошлом году за аналогичный период.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что США в скором времени будут вынуждены сменить политический курс по Украине ввиду истощения запасов оружия. По его словам, на американских военных складах становится все меньше установок HIMARS, ПТРК Javelin и гаубиц M777.