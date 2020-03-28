https://static.news.ru/photo/e20a4df8-7124-11ea-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Guodong/Global Look Press

Власти Узбекистана решили с 30 марта до 20 апреля закрыть все аэропорты и полностью остановить авиасообщение в стране.

По информации оперативного штаба при местном правительстве, решение принято специальной комиссией по предупреждению распространения COVID-19, передаёт РИА Новости.

К утру 28 марта число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 104, два пациента скончались. Власти с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими государствами из-за угрозы распространения инфекции. Для иностранных граждан и соотечественников организуют чартеры на родину.

Ранее NEWS.ru писал, что первый пациент, заражённый COVID-19, скончался в Узбекистане 27 марта. Причиной смерти 72-летней женщины стал острый инфаркт миокарда. Жительница города Наманган была доставлена в инфекционную больницу 26 марта, где врачи диагностировали у неё коронавирусную инфекцию. Женщина могла заразиться от своей дочери, 12 марта вернувшейся из Турции и находящейся на карантине.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.