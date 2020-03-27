https://static.news.ru/photo/133660d4-6fee-11ea-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Первый пациент, заражённый COVID-19, скончался в Узбекистане. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, причиной смерти 72-летней женщины стал острый инфаркт миокарда.

Жительница города Наманган была доставлена в инфекционную больницу 26 марта, где врачи диагностировали у неё коронавирусную инфекцию. Женщина могла заразиться от своей дочери, 12 марта вернувшейся из Турции и находящейся на карантине.

Пациентка много лет лечилась от диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других заболеваний, — цитирует Podrobno.uz заявление ведомства.

Среди заражённых коронавирусом в Узбекистане оказались 11 врачей. Эти медицинские работники получат компенсацию по $10,5 тысячи, писал NEWS.ru.