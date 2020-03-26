https://static.news.ru/photo/a7860a70-6f7e-11ea-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Одиннадцать медицинских работников, заразившихся в Узбекистане коронавирусом во время лечения пациентов, получат компенсацию по $10,5 тысячи. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

У вернувшейся из Франции 15 марта жительницы Узбекистана выявили первый в республике случай заражения COVID-19. К 26 марта число инфицированных увеличилось до 65. Кроме того, на карантине находятся более 28 тысяч человек.

Среди пациентов, заражённых коронавирусом, есть 11 врачей, — цитирует Мирзиёева телеканал «Узбекистан 24».

По словам главы государства, врачи, заразившиеся COVID-19 во время лечения пациентов, получат единовременную компенсацию в размере 100 миллионов сумов ($10,5 тысячи).

Как писал NEWS.ru, власти Узбекистана закрыли с 16 марта авиа- и автодорожное сообщение с остальными государствами из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и вузов.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 472 тысяч человек. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.

В России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.