В Ухани рассказали о 300 бессимптомных носителях коронавируса

https://static.news.ru/photo/ffab97d8-a9a3-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

После проведения массового скрининга в китайском городе Ухань было выявлено 300 бессимптомных носителей коронавируса, но они оказались не контагиозными. Об этом сообщает городской комитет по вопросам здравоохранения.

Анализы этих 300 человек передали в Уханьский институт вирусологии, но специалисты не смогли получить «живой вирус». Это говорит о том, что содержание коронавируса в образцах низкое или в них нет патогенного «живого» вируса.

Также учёные взяли анализы на вирусную кислоту с зубных щёток, стаканов, масок и других вещей этих пациентов. Результат оказался отрицательным.

Всего с 14 мая по 1 июня в городе было протестировано 9,859 млн человек.

NEWS.ru писал, что китайские учёные приступили к клиническим исследованиям препарата против коронавируса JS016. Лекарство создано на основе антител, полученных из крови выздоровевших пациентов.