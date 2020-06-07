Китайские учёные приступили к клиническим испытаниям препарата против COVID

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В китайском Шанхае началась первая фаза клинических испытаний препарата JS016 с нейтрализующими COVID-19 антителами.

Фармацевтическая компания Shanghai Junshi Biosciences и Институт микробиологии при Китайской академии наук совместно разработали этот препарат. Государственное управление по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР в минувшие выходные разрешило им приступить к первой фазе клинических испытаний.

Вчера утром JS016 был введён внутривенно группе здоровых добровольцев в больнице «Хуашань». Четыре участника испытаний чувствуют себя хорошо. При этом китайские учёные не говорят, когда исследование закончится.

JS016 основан на полученных из крови выздоровевших пациентов антителах. Испытания, которые проводились на обезьянах, показали, что этот препарат может препятствовать проникновению COVID-19 в клетки, сообщает газета Shanghai Daily.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).