Клинические испытания препарата от COVID-19 пройдут в 11 медцентрах

https://static.news.ru/photo/49bda1b6-9461-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В компании «Биокад» сообщили, что в 11 медицинских центрах планируется провести клинические испытания препарата «Левилимаб», который должен помочь в лечении новой коронавирусной инфекции.

На 12 мая 2020 года Минздравом РФ было одобрено проведение клинических испытаний российского препарата с МНН-левилимаб в 11 медицинских центрах. Врачи отмечают положительную динамику пациентов с подтверждённым коронавирусом средней и тяжёлой степени тяжести, — говорится в сообщении компании.

Минздрав должен зарегистрировать препарат в конце мая 2020 года.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти намерены через неделю разрешить использование препарата «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство было разработано против лихорадки Эбола. Препарат был разработан в США. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском Министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило его для лечения COVID-19.