Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты тайваньской авиакомпании Eva Airways и тайской Thai Airways столкнулись в аэропорту Ханэда в Токио, сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.

Два лайнера, которые готовились к взлету, оказались в опасной близости друг к другу. У самолета Thai Airways заметны повреждения крыла. Обломок крыла нашли на взлетно-посадочной полосе.

В настоящее время проводится расследование для выяснения причин инцидента.

Ранее самолет ATR 72, совершавший рейс из Катманду в город Покхара, загорелся во время полета и впоследствии разбился. На его борту находились 72 человека, среди которых были четыре члена экипажа и четыре гражданина России. Все они погибли. Один из пассажиров успел снять на телефон последние секунды полета.

До этого легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области на одном из частных аэродромов, который расположен в окрестностях нового кладбища рабочего поселка Средняя Ахтуб. В результате пилот погиб. Крушение произошло при попытке взлета.

В марте над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолета. В результате погибли два человека. Самолеты столкнулись над озером, в результате чего обломки оказались в воде.