В Таиланде высказались о третьей стороне в переговорах с Камбоджей

В Таиланде высказались о третьей стороне в переговорах с Камбоджей МИД Таиланда отверг участие третьих сторон в переговорах с Камбоджей

В урегулировании конфликта с Камбоджей не участвует никакая третья сторона, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Таиланда Никондета Пхалангкуна. По его словам, свое посредничество для переговоров предложили США, Китай и Малайзия, но Бангкок стремится к двустороннему урегулированию конфликта.

Таиланд отверг посреднические усилия третьих стран по прекращению продолжающегося конфликта с Камбоджей, настаивая на том, чтобы Пномпень прекратил нападения и урегулировал ситуацию только путем двусторонних переговоров, – говорится в сообщении.

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло еще в мае, когда в результате боевых действий погиб один камбоджийский солдат. Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и захотел выслать камбоджийского посланника из Таиланда. Боестолкновения между войсками двух стран возобновились 24 июля в 07:45 (03:45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.

Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что камбоджийская сторона осуществила обстрел таиландских военных позиций с использованием реактивных систем залпового огня. В ответ на эти действия Бангкок поднял в небо истребители F-16.

Позже Таиланд начал военную операцию «Война за землю» против Камбоджи. В командовании отметили, что ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки ведутся как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.