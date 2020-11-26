В Сеуле заявили о попытке КНДР украсть разработки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ab095f34-307c-11eb-8d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная разведслужба Южной Кореи заявила о хакерской атаке КНДР на фармкомпании страны, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.

Такое заявление сделал депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн. В Сеуле не уточняют, какие именно фармацевтические производства подверглись атаке хакеров и сколько их было, передаёт ТАСС со ссылкой на южнокорейские информационные агентства.

Власти Северной Кореи не раз заявляли о том, что в стране за всё время пандемии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом и об отсутствии нужды в помощи извне в борьбе с распространением заболевания.

Сообщалось также, что в КНДР решились на крайние меры ради борьбы с распространением коронавируса и распорядились заминировать границу с КНР. Кроме того, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе Южной Кореи, из-за страха завезти коронавирус. Должностные лица, допустившие ввоз товаров через границу в августе, были наказаны.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2020 года компания в сфере кибербезопасности Group-IB известила о том, что северокорейская хакерская группировка Kimsuky провела несколько атак на российский оборонно-промышленный комплекс с целью получения военных и технологических секретов России. По данным компании, атаки хакеров из КНДР на российскую «оборонку» имели место весной 2020 года.