Северная Корея заминировала границу с Китаем из-за боязни коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c2df6b8-1ddb-11eb-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти КНДР решились на крайние меры ради борьбы с распространением коронавируса и распорядились заминировать границу с КНР.

По данным агентства Yonhap, на столько радикальную меру пришлось пойти из-за того, что у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, что может привести к катастрофическим последствиям. Если вирус распространится по стране, могут погибнуть как минимум 500 тысяч человек.

Кроме того, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе от Южной Кореи, из-за страха завезти коронавирус. Должностные лица, допустившие ввоз товаров через границу в августе, были наказаны. Пхеньян также пообещал наказать чиновников, которые не смогут справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.

26 июля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в республике чрезвычайное положение и закрыл границы в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией человека, вернувшегося из Южной Кореи. В связи с этим Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро, на котором назвал ситуацию «критической». До того времени в КНДР не было инфицированных коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания власти страны с начала января закрыли границы и ввели общенациональный карантин, писал NEWS.ru.