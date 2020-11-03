Северная Корея заминировала границу с Китаем из-за боязни коронавируса

Власти КНДР решились на крайние меры ради борьбы с распространением коронавируса и распорядились заминировать границу с КНР.
По данным агентства Yonhap, на столько радикальную меру
Кроме того, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе от Южной Кореи, из-за страха завезти коронавирус. Должностные лица, допустившие ввоз товаров через границу в августе, были наказаны. Пхеньян также пообещал наказать чиновников, которые не смогут справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.
26 июля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в республике чрезвычайное положение и закрыл границы в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией человека, вернувшегося из Южной Кореи. В связи с этим Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро, на котором назвал ситуацию «критической». До того времени в КНДР не было инфицированных коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания власти страны с начала января закрыли границы и ввели общенациональный карантин, писал NEWS.ru.