В китайском ресторане произошёл взрыв

В ресторане в китайском городе Шэньян произошёл взрыв. В результате инцидента три человека погибли и 30 пострадали. Об этом сообщает LTN.
По предварительным данным, причиной случившегося
На месте происшествия находятся медики, полиция и пожарные. Спасатели разбирают завалы.
Ранее сильный пожар возник в высотном здании в китайском городе Далянь. Большая часть здания была охвачена огнём. На место инцидента прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных, которые приступили к тушению. В высотке зарегистрировано 818 жильцов. Информация о погибших не поступала.