В китайском ресторане произошёл взрыв

В ресторане в китайском городе Шэньян произошёл взрыв. В результате инцидента три человека погибли и 30 пострадали. Об этом сообщает LTN.

По предварительным данным, причиной случившегося могла быть утечка газа. Взрыв сильно повредил несколько соседних угловых зданий, а также транспортные средства.

На месте происшествия находятся медики, полиция и пожарные. Спасатели разбирают завалы.

Ранее сильный пожар возник в высотном здании в китайском городе Далянь. Большая часть здания была охвачена огнём. На место инцидента прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных, которые приступили к тушению. В высотке зарегистрировано 818 жильцов. Информация о погибших не поступала.